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Greta Thunberg op klimaattop: de planeet wordt vermoord

Samenleving
door anp
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ANTALYA (ANP) - De Zweedse activist Greta Thunberg is voor het eerst in vijf jaar weer op een klimaattop, met harde kritiek op landen die de klimaatcrisis in haar ogen alleen maar erger maken. "De planeet is niet zomaar stervende, ze wordt vermoord. En we weten door wie", zei Thunberg, die samen met parlementslid Sagar Dhakal uit Nepal en andere activisten een persconferentie gaf.
Volgens Thunberg wordt de aarde verwoest door "de mensen van wie vaak wordt gehoopt dat ze ons zullen redden", doelend op regeringsleiders en andere bestuurders. "Maar niemand komt ons redden. Daarom is het onze verantwoordelijkheid om op te staan en te vechten voor onze mensenrechten."
Dhakal vroeg onder meer aandacht voor betere waarschuwingssystemen, na de dodelijke gletsjerramp in Nepal van afgelopen zomer. Hij vergeleek zijn land met Zwitserland, dat zich wel zulke systemen kan veroorloven. "We hebben steun en samenwerking nodig."
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