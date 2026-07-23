ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Griekenland koopt luchtverdedigingssysteem van Israël

Samenleving
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 13:21
anp230726140 1
ATHENE (ANP/AFP/RTR) - Griekenland koopt het luchtverdedigingssysteem Achilles' Schild van Israël om het luchtruim te verdedigen tegen drones en raketten. Volgens bronnen van persbureau AFP kost het droneschild 2,8 miljard euro en is het deel van een groter Grieks defensiepakket.
Het systeem wordt gevormd door Israëlische radars en raketten. Daarmee kunnen niet alleen drones en raketten, maar ook luchtvaartuigen worden onderschept.
De rest van het Griekse defensiepakket, ter waarde van in totaal 4,2 miljard euro, gaat naar de aankoop van onder meer transportvliegtuigen, munitie voor Apache-helikopters en een sonarsysteem.
NAVO-lid Griekenland geeft al relatief veel geld uit aan defensie, maar heeft plannen om de komende jaren de hele krijgsmacht te moderniseren. Het land koopt bijvoorbeeld nieuwe F-35-gevechtsvliegtuigen van de Verenigde Staten en fregatten van Frankrijk en Italië.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage

Zoveel scheelt het als je via Luxemburg in plaats van via Parijs naar Spanje rijdt: de routekeuze die je tientallen euro's bespaart

verkeerslicht-vier-lichten-1200x675

Een wit verkeerslicht: zo werkt het en dit moet je doen

shutterstock_2179069391

Hybride kopen om te besparen? Waarom de eerste onderhoudsbeurt juist tegen kan vallen

wegenvignet-duitsland-groen

Zoveel boete riskeer je als je zonder milieusticker deze Europese steden inrijdt — en het zijn er steeds meer

shutterstock_1293345295

Deze oplichtingstruc bij buitenlandse tankstations herkent bijna niemand — en je bent zomaar honderden euro's kwijt

IMG_4393

Levende katten gebruikt als aanmaakblokjes voor bosbranden

Loading