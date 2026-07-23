Griekenland koopt luchtverdedigingssysteem van Israël

ATHENE (ANP/AFP/RTR) - Griekenland koopt het luchtverdedigingssysteem Achilles' Schild van Israël om het luchtruim te verdedigen tegen drones en raketten. Volgens bronnen van persbureau AFP kost het droneschild 2,8 miljard euro en is het deel van een groter Grieks defensiepakket.

Het systeem wordt gevormd door Israëlische radars en raketten. Daarmee kunnen niet alleen drones en raketten, maar ook luchtvaartuigen worden onderschept.

De rest van het Griekse defensiepakket, ter waarde van in totaal 4,2 miljard euro, gaat naar de aankoop van onder meer transportvliegtuigen, munitie voor Apache-helikopters en een sonarsysteem.

NAVO-lid Griekenland geeft al relatief veel geld uit aan defensie, maar heeft plannen om de komende jaren de hele krijgsmacht te moderniseren. Het land koopt bijvoorbeeld nieuwe F-35-gevechtsvliegtuigen van de Verenigde Staten en fregatten van Frankrijk en Italië.