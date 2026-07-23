Tourpeloton vertrokken voor eerste van drie bergritten in Alpen

VOIRON (ANP) - De wielrenners in de Tour de France zijn vertrokken voor de eerste van drie bergritten in de Alpen. De etappe voert van Voiron, waar Jasper Philipsen woensdag de sprint won, naar het skioord Orcières-Merlette op een hoogte van 1825 meter.

Het peloton moet over vijf gecategoriseerde beklimmingen, waarvan de eerste en de laatste van de eerste categorie zijn. De slotklim naar Orcières-Merlette is 7,1 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7 procent. De eerste renner wordt daar rond 17.15 uur verwacht.

Tadej Pogačar start in de gele leiderstrui. De Sloveense wereldkampioen heeft een voorsprong van 4.32 minuten op de Belg Remco Evenepoel. De Deen Mads Pedersen draagt de groene puntentrui en de Fransman Valentin Paret-Peintre draagt de bollentrui, al is Pogačar de leider in het bergklassement.