Griekse stad Marathon geëvacueerd om bosbranden

MARATHON (ANP/AFP) - Griekenland wordt geteisterd door een reeks bosbranden en daarom worden veel mensen geëvacueerd. Ook de historische stad Marathon moet worden ontruimd.

Marathon ligt in de buurt van Athene. De plaats is bekend van de slag bij Marathon in 490 voor Christus en als naamgever van de hardloopwedstrijd van 42,195 kilometer. Er wonen zo'n 30.000 mensen, die nu allemaal naar de nabijgelegen kustplaats Nea Makri moeten.

Ook in andere dorpen zijn honderden mensen geëvacueerd. Boven de Griekse hoofdstad hangt rook van de bosbranden in de buurt. Volgens de brandweer zijn er door de hitte en harde wind de afgelopen 24 uur zeker veertig branden uitgebroken in Griekenland en zijn er 33 geblust. Ruim vierhonderd brandweerlieden zijn bezig om de andere branden te doven.