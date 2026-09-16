Griekse taverne krijgt boete omdat vis ‘te vers’ is

Een Griekse taverne op het eiland Syros kreeg een boete van 500 euro omdat belastinginspecteurs vonden dat de vis in de koelkast te vers oogde voor de bijbehorende aankoopbon. De opmerkelijke zaak draaide niet om voedselveiligheid, maar om een vermoeden van belastingontduiking. In beroep werd de boete uiteindelijk geschrapt.

Vis in koelkast wekt verdenking

De kwestie speelde bij een horecabedrijf in Ermoupoli, de hoofdstad van het Cycladeneiland Syros. Tijdens een controle op 22 juli 2024 troffen inspecteurs van de Griekse belastingdienst AADE ongeveer 3,5 kilo tandbaars aan. De waarde: circa 98 euro.

De ondernemer kon een factuur tonen waaruit bleek dat de vis zeven dagen eerder was gekocht. Toch vertrouwden de controleurs dat document niet. Zij vonden dat de vis er opvallend vers uitzag — onder meer vanwege de staat van de ogen en wat zij als tekenen van lijkstijfheid beoordeelden.

Volgens de inspecteurs kon de vis daarom niet afkomstig zijn van de aankoop die een week eerder was geregistreerd. Hun conclusie: de taverne zou later vis hebben gekocht zonder die aankoop correct in de administratie op te nemen.

Geen voedselzaak, maar belastingcontrole

Dat de vis “te vers” was, betekende dus niet dat het restaurant een hygiëne- of voedselveiligheidsregel zou hebben overtreden. Het ging om een fiscale verdenking.

De Griekse fiscus controleert in de horeca niet alleen of klanten een kassabon ontvangen. Inspecteurs vergelijken ook de aanwezige voorraad met inkoopfacturen, afleverbonnen en geregistreerde omzet. Wanneer producten in een restaurant aanwezig zijn zonder dat daar een plausibele en gedocumenteerde inkoop tegenover staat, kan de Belastingdienst vermoeden dat inkopen buiten de boeken zijn gehouden.

Dat kan verschillende fiscale gevolgen hebben:

er is mogelijk geen factuur uitgereikt;

de btw over de aankoop is mogelijk niet correct verwerkt;

de boekhouding weerspiegelt mogelijk niet alle kosten en verkopen;

een onderneming kan goederen buiten de officiële administratie inkopen.

Op basis van die verdenking kreeg de uitbater een boete van 500 euro.spiegel+1

“Te vers” bleek onvoldoende bewijs

De eigenaar ging tegen de sanctie in beroep bij de Griekse fiscale geschilleninstantie, de DED. Die gaf hem gelijk en vernietigde de boete.

De reden: de belastinginspecteurs hadden onvoldoende hard bewijs geleverd dat de tandbaars later was gekocht dan op de getoonde factuur stond. Hun eigen beoordeling van de versheid — gebaseerd op onder meer het uiterlijk van de vis — gold niet als voldoende onderbouwing voor een belastingovertreding.

De instanties hadden bijvoorbeeld geen objectieve deskundigenanalyse, sluitende voorraadopname of ander bewijs waaruit bleek dat de aankoopbon onmogelijk bij deze vis kon horen. Een indruk van inspecteurs dat een product “te vers” lijkt, is juridisch niet hetzelfde als aangetoonde zwarte inkoop.yahoo+1

Strenge controles op Griekse eilanden

De zaak illustreert hoe intensief de Griekse belastingdienst in toeristische gebieden controleert. Horecaondernemingen op eilanden en andere drukbezochte vakantiebestemmingen krijgen geregeld inspecteurs over de vloer. Daarbij ligt de nadruk op kassabonnen, facturen, btw-afdracht en de vraag of alle omzet en inkopen correct worden geregistreerd.

Dat gebeurt mede omdat de overheid belastingontduiking in de toeristische sector al jaren wil terugdringen. Restaurants, bars, strandtenten en hotels zijn daarbij belangrijke doelwitten, zeker in de zomermaanden wanneer de omzet op de eilanden sterk oploopt. Tot en met juli 2026 constateerde AADE bij ongeveer 2.250 gecontroleerde ondernemingen meer dan 13.000 overtredingen.

Meer weren?

Der Spiegel — Griechische Steuerfahnder verhängen Strafe, weil Fisch zu frisch erschien (14 september 2026). Over de boete van 500 euro, de controle op Syros en het geslaagde bezwaar van de restauranthouder.spiegel

Frankfurter Allgemeine Zeitung / dpa — Fisch zu frisch: Griechische Steuerfahnder verhängen Strafe (14 september 2026). Over de tandbaars, de aankoopbon en het beroep tegen de fiscale sanctie.faz