Bronnen: Nvidia-baas volgende week bij staatsdiner Trump en Xi

WASHINGTON (ANP) - Topman Jensen Huang van chipconcern Nvidia is naar verwachting volgende week aanwezig bij het staatsdiner dat president Donald Trump aanbiedt aan de Chinese leider Xi Jinping. Dat melden Amerikaanse media, waaronder persbureau Bloomberg, op basis van ingewijden.

Xi bezoekt Trump volgende week in Washington. De Amerikaanse president ging in mei al langs bij Xi in China.

Huang is de baas van 's werelds meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf. Hij heeft de afgelopen maanden steeds nauwere banden met Trump. Nog deze week nam de techbaas telefonisch contact op met de president, terwijl hij op het podium stond tijdens een conferentie over kunstmatige intelligentie.

Trump hielp ook mee om de exportbeperkingen te versoepelen voor bepaalde Nvidia-chips, die om de nationale veiligheid niet in China verkocht mochten worden. Toch is er slechts een relatief kleine hoeveelheid van deze halfgeleiders daadwerkelijk naar China gegaan, en zijn alleen processors van een oudere generatie toegestaan.