Griepepidemie na twee maanden voorbij

UTRECHT (ANP) - Na ongeveer twee maanden is de griepepidemie voorbij. Het aantal mensen dat met griepachtige klachten naar de huisarts gaat, ligt voor de derde week op rij onder de grens om van een epidemie te kunnen spreken. Dat melden het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en onderzoeksinstituut Nivel.

In de afgelopen week gingen 31 op elke 100.000 mensen naar de huisarts met griepachtige klachten. Een week eerder ging het om 44 mensen op de 100.000.

Van een epidemie is sprake wanneer er meer dan 53 per 100.000 mensen met griepklachten een huisarts bezoeken. Bovendien kijken de onderzoekers in hoeveel afgenomen monsters het griepvirus wordt aangetroffen. In de afgelopen weken vinden ze daar steeds minder griepvirus. Door die combinatie concluderen de instanties nu dat de epidemie ten einde is.

Nivel en RIVM stelden op 29 januari vast dat de epidemie was begonnen. In de week ervoor was het aantal huisartsenbezoeken boven de grens uitgekomen, net als een week eerder.