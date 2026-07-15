Groeiend aantal Democraten in Huis VS stemt tegen hulp aan Israël

WASHINGTON (ANP) - Meer dan honderd Democraten, onder wie voormalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi, hebben een voorstel gesteund om alle militaire hulp aan Israël te blokkeren. Na de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023 steunden de Democraten deze Amerikaanse bondgenoot nog massaal.

Het voorstel leidde tot een symbolische stemming: slechts één Republikein stemde voor en het Huis verwierp het voorstel uiteindelijk met 314 tegen 104 stemmen. Maar voor het eerst waren de Democraten woensdag onderling bijna gelijk verdeeld: 103 afgevaardigden stemden voor, 98 tegen en tien onthielden zich van stemming.

De stemming weerspiegelt de groeiende woede onder veel Democraten over de Amerikaanse steun aan Israël. Steeds meer Democraten voegen zich bij de progressieve partijgenoten die zich al langer uitspreken tegen onder meer de Israëlische militaire campagnes in Gaza en Libanon.

"Voorheen stemde slechts een klein aantal Democraten in het Huis tegen het inzetten van belastinggeld voor wapens voor het Israëlische leger", zei de Democratische afgevaardigde Greg Casar na de stemming. "Het is een overwinning voor onze beweging, voor veiligheid, vrede en rechtvaardigheid voor iedereen."