Groene Hart met 'hakken in zand' tegen windmolens verkiezingen in

ROELOFARENDSVEEN (ANP) - Gemeenten in het Groene Hart hebben in de aanloop naar de raadsverkiezingen van 18 maart hun "hakken in het zand" gezet. Wat de uitslag van de verkiezingen ook wordt: de meeste politieke partijen willen niet meewerken aan de plannen van de provincie Zuid-Holland om in het open landschap ruimte te maken voor tientallen hoge windturbines. "Die plannen moeten van tafel, alle partijen in de raad zijn daarin eensgezind", zegt wethouder Dolf Kistemaker van Kaag en Braassem.

De provincie heeft onderzocht waar in het Groene Hart windturbines zouden kunnen komen, omdat de gemeenten nog ver verwijderd zijn van hun doel wat betreft de opwek van duurzame energie. Zuid-Holland publiceerde afgelopen zomer een kaart met locaties waar technisch gezien ruimte is voor bijna zeventig turbines. Ruim twintig daarvan zijn ingetekend in Kaag en Braassem, een gemeente met 30.000 inwoners verspreid over elf kernen, in de buurt van Leiden en Alphen aan den Rijn. Het kaartje leidde tot grote maatschappelijke en politieke onrust.

De provincie stelt de plannen kort na de gemeenteraadsverkiezingen vast. "Het dossier duurzame opwek ligt nu helemaal stil, gemeenten in het Groene Hart nemen geen initiatieven", zegt Kistemaker, die als wethouder over de energietransitie gaat. "Na de verkiezingen praten we verder met de provincie." Kistemaker staat op de kandidatenlijst van PRO Kaag en Braassem, een lokale partij die de vorige drie keer de grootste werd.

'Geen noodzaak'

'In Kaag en Braassem mogen hoge windmolens komen', is de eerste stelling in de StemWijzer voor de plattelandsgemeente. De lokale VVD wil pertinent geen turbines, andere partijen staan er iets genuanceerder in. Over één of twee windmolens valt wel te praten. "We willen in 2050 klimaatneutraal zijn, dat bereik je niet door niets te doen", zegt Kistemaker. "Maar eerst moet dat plan met 21 windturbines van tafel."

De Groene Hart-gemeenten willen hun energiedoel (RES-bod) naar beneden bijstellen en vooral inzetten op zonnepanelen. "De landelijke doelen worden gehaald, dus er is geen noodzaak om hier nog tientallen windturbines te bouwen. Waarom zou je zo'n ingrijpend besluit nemen in een gebied dat altijd beschermd is geweest?", aldus de wethouder. "Als we een bedrijventerrein willen uitbreiden of een 'straatje erbij' willen bouwen, gelden allerlei beperkingen. Maar nu werkt de provincie langs gemeenten heen in plaats van in overleg met ons. Wij worden geconfronteerd met alle onrust. Overal staan de hakken in het zand."