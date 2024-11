Groene organisaties woest over afzwakking EU-wet tegen ontbossing

BRUSSEL (ANP) - Natuur- en milieuorganisaties reageren onthutst op wat zij zien als een ernstige afzwakking van Europese wetgeving tegen ontbossing wereldwijd. Volgens het Wereldnatuurfonds (WWF) dreigt de richtlijn "één grote maas in de wet" te worden door een reeks aanpassingen die een meerderheid in het Europees Parlement (EP) verlangt om regels minder streng te maken. Ook Greenpeace waarschuwt dat de aanpassingen op initiatief van de centrumrechtse Europese Volkspartij "verwarring stichten, wat zal leiden tot vernietiging van bossen".

De oorspronkelijke versie van de wet had eigenlijk begin 2025 in moeten gaan, maar het EP stemde donderdag in met een jaar uitstel. Ook wil een meerderheid dat de wet op onderdelen minder strikt wordt. Partijen die daarvoor stemden, zoals de BBB, waarschuwden dat de wet boerenbedrijven en andere ondernemingen in de problemen zou kunnen brengen. Het idee achter de wet is dat bedrijven die producten als koffie, palmolie, rundvlees en hout invoeren in de EU straks moeten kunnen aantonen dat die import niet elders op de wereld tot verlies van bossen heeft geleid.

WWF noemt de gang van zaken "een directe bedreiging voor de natuur en het klimaat, maar ook voor bedrijven die al hebben geïnvesteerd in ontbossingsvrije toeleveringsketens". De organisatie hoopt dat Nederland de afzwakking niet zal accepteren en zich in de EU hard zal maken voor behoud van de strengere variant.

Greenpeace herinnert eraan dat bossen belangrijk zijn voor de soortenrijkdom én voor het klimaat, omdat ze grote hoeveelheden CO2 opnemen. De organisatie hoopt dat de Europese Commissie de aanpassingen die het parlement voorstelt niet zal accepteren.