Problemen na faillissement kleine warmteleverancier DEEM NL

DEN HAAG (ANP) - De kleine warmteleverancier DEEM NL, met circa 300 aansluitingen op verschillende warmtenetten, is failliet. Branchegenoot InWarmte is door de overheid aangewezen als noodleverancier om de warmtelevering voort te zetten, maar voor ongeveer honderd bewoners zijn er toch problemen. De verhuurder van deze woningen heeft in enkele gevallen straalkachels als tijdelijke oplossing geboden.

Dit meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Volgens de toezichthouder is het de eerste keer dat een warmteleverancier failliet gaat en er een noodleverancier moet worden aangewezen. Daarmee wordt ook meteen een probleem aan het licht gebracht. Anders dan bij stroom- of gasleveranciers is wettelijk niet goed geregeld dat warmteverbruikers niet in de kou kunnen komen te zitten als hun warmteleverancier omvalt.

De ACM laat weten contact te hebben opgenomen met de regionale netbeheerders en een waterbedrijf om te zorgen dat de levering van stroom en gas die nodig is voor de warmte niet wordt afgesloten. Maar bij twee warmtenetten in IJmuiden lukte het niet alle leveringen vlekkeloos door te laten gaan.

De toezichthouder en het ministerie van Klimaat en Groene Groei hebben contact met noodleverancier InWarmte en de curator van DEEM NL om te zorgen dat de problemen voor de bewoners zo snel mogelijk worden opgelost. De ACM praat ook met het ministerie over de komst van een nieuwe warmtewet waarin de consumentenbescherming beter geborgd zal zijn.