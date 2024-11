Weer partij cocaïne ontdekt tussen bananen in Vlissingen

VLISSINGEN (ANP) - In de haven van Vlissingen heeft de douane woensdag 755 kilo cocaïne onderschept. Dezelfde dag was ook al 720 kilo gevonden. Beide partijen werden ontdekt in een partij bananen afkomstig uit Ecuador. Naar aanleiding van de vondst van 755 kilo zijn drie mannen aangehouden.

Het gaat om twee mannen van 30 en 32 jaar uit de gemeente Noord-Beveland, die afgelopen nacht zijn aangehouden. Donderdagochtend is een 33-jarige inwoner van Zierikzee opgepakt.

De drugs werden ontdekt bij een controle en hadden een straatwaarde van 56 miljoen euro, volgens het OM en zijn inmiddels vernietigd.