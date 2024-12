Groene partijen in Europees Parlement bezorgd na wolfbeslissing

BRUSSEL (ANP) - Treurig en een gevaar voor de hele Europese natuur, zo beoordelen groene partijen in het Europees Parlement het besluit om de beschermingsstatus van de wolf te verlagen. "Dat Europa rommelt aan de beschermde status van diersoorten zonder wetenschappelijke onderbouwing is ongekend en schept een gevaarlijk precedent", vindt Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren.

Europarlementariër Bas Eickhout van GroenLinks-PvdA vindt het een groot risico, omdat de kans bestaat dat niet alleen "de jacht op de wolf, maar op de gehele Europese natuur" wordt geopend. Eickhout is kritisch op de Europese Commissie. "Op het moment dat de wet wordt heropend, staat alles ter discussie. Conservatief rechts zal de kans aangrijpen om de gehele Europese natuurwetgeving af te zwakken."

De Partij voor de Dieren vindt dat de overheid meer moet doen om ervoor te zorgen dat de wolven vreedzaam naast ons kunnen bestaan, "in plaats van een heksenjacht te organiseren op de wolf". Hazekamp: "Wolven zijn intelligente dieren die goed zijn voor de natuur en net als de mens bestaansrecht hebben op deze aardbol." De Partij voor de Dieren wijst erop dat de strikte bescherming dan vervalt, maar "de wolf is nog altijd strikt beschermd door EU-wetgeving. We gaan er alles aan doen om dat zo te houden en te voorkomen dat de jacht op de wolf geopend wordt."

Europarlementariër Bert-Jan Ruissen namens de SGP vindt het een terecht besluit. "Eindelijk goed nieuws voor schapen, kalveren en pony's en hun veehouders", zegt Ruissen. "Den Haag en de provincies kunnen zich straks niet langer meer verschuilen achter Brussel." De SGP'er vindt het uiterst zorgelijk dat de wolf steeds dichter bij de mens lijkt te komen.