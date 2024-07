GroenLinks en PvdA voor gezamenlijke fractie Amsterdam per 2026

AMSTERDAM (ANP) - GroenLinks (GL) en de Partij van de Arbeid (PvdA) in Amsterdam willen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 gezamenlijk verder in één fractie in de raad. De leden van beide partijen hebben via een digitale peiling "met een grote meerderheid hun enthousiasme uitgesproken voor verregaande samenwerking", aldus de Amsterdamse PvdA. Het definitieve besluit volgt in september via een referendum.

In de peiling konden de leden kiezen uit verschillende samenwerkingen. Bij GroenLinks stemden leden het vaakst voor de opzet om met aparte partijprogramma's en kandidatenlijsten deel te nemen aan de verkiezingen en daarna samen verder te gaan. PvdA-leden stemden vaker voor een volledige samenwerking vanaf de verkiezingsstart, met eenzelfde programma en kandidatenlijst.

Bij de Amsterdamse PvdA stemde 33,57 procent van de stemgerechtigde leden. Bij GroenLinks was dit nog lager, met 27,88 procent.

Groen en sociaal Amsterdam

Om "recht te doen aan de wensen van beide partijen" kunnen de leden in het referendum van september voor of tegen de GroenLinks-opzet stemmen. Gezien de peilingsuitkomst is het zo goed als zeker dat de partijen daarna in één fractie komen in de hoofdstad. "Een samenwerkingsvorm waarin we elkaar aanvullen en we samen ons blijven inzetten voor een groen en sociaal Amsterdam", meent de PvdA.

GroenLinks en PvdA vormen al gezamenlijke fracties in de provincies Zuid-Holland en Zeeland en in gemeentes als Veldhoven, Vught, Voorst, Best, Halderberge, Leusden, Ridderkerk, Rijssen-Holten, Land van Cuijk, De Ronde Venen, Goes, Veere, Woudenberg en Bergeijk.