Groep arbeiders vindt duizend jaar oude mummie in Peru

LIMA (ANP/AFP) - Tijdens het installeren van een gaspijpleiding in de Peruaanse hoofdstad Lima heeft een groep arbeiders een meer dan duizend jaar oude mummie gevonden. Onder een straat in het noorden van Lima vonden de arbeiders een tombe van de Chancay-beschaving, die tussen de elfde en vijftiende eeuw in de regio van Lima leefde, aldus archeoloog Jesus Bahamonde.

In de tombe werden de mummie in zittende positie en aardewerk aangetroffen. De tombe was waarschijnlijk onderdeel van een grote begraafplaats.

In Lima worden wel vaker archeologische vondsten gedaan. Gasbedrijf Calidda, waarvoor de arbeiders werken, heeft sinds 2004 al meer dan 2200 mogelijke archeologische ontdekkingen gemeld.