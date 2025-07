Omzet Apple hoger dan verwacht door sterke verkoop iPhones

CUPERTINO (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse technologieconcern Apple heeft in de afgelopen periode een hogere omzet behaald dan door kenners was verwacht. De omzet steeg in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar van Apple met bijna 10 procent tot 94 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder. Analisten gepolst door persbureau Bloomberg hadden in doorsnee op 89,3 miljard dollar gerekend.

Volgens Apple werd daarmee een recordomzet behaald voor het kwartaal dat loopt tot en met eind juni. Volgens het in het Californische Cupertino gevestigde bedrijf steeg de omzet uit de verkoop van iPhones met meer dan 13 procent tot 44,6 miljard dollar, wat ook meer is dan door kenners was verwacht. Apple deed ook goede zaken met de verkoop van Mac-computers en diensten.

De nettowinst bedroeg 23,4 miljard dollar, tegen 21,4 miljard dollar een jaar geleden.