Starmer ontkent misleiden parlement na suggestie Downing Street

LONDEN (ANP/AFP) - De Britse premier Keir Starmer heeft ontkend dat hij het parlement heeft misleid over de aanstelling van de omstreden Peter Mandelson. Eerder zei zijn woordvoerder dat de premier het Lagerhuis "per ongeluk" had misleid, omdat hij zelf ook niet alle informatie tot zijn beschikking had.

Starmer sprak het parlement maandag toe, omdat afgelopen week naar buiten was gekomen dat Mandelson door zijn banden met Jeffrey Epstein in 2024 niet door de screening van een Britse veiligheidsdienst was gekomen. Een topambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken besloot het negatieve advies te negeren en de benoeming van Mandelson als ambassadeur in de VS niet terug te draaien.

Starmer werd niet op de hoogte gebracht van het negatieve advies, maar toen Mandelson werd ontslagen verklaarde de premier wel dat alle normale procedures waren gevolgd bij de aanstelling. Waar Downing Street eerder suggereerde dat dat niet klopte, blijft Starmer nu wel achter die uitspraak staan.

"Nee, ik heb het Lagerhuis niet misleid", reageerde Starmer op een vraag van een oppositielid. "Ik accepteer dat ik die informatie had moeten hebben en dat het Lagerhuis die informatie had moeten hebben, maar ik heb het Lagerhuis niet misleid." De premier had daarvoor een uitgebreid chronologisch overzicht gegeven van wanneer hij op de hoogte was gebracht van alle informatie rond de benoeming van Mandelson.

Donderdag spreekt Olly Robbins een parlementscommissie toe over de zaak. Hij is de topambtenaar die Starmer had moeten inlichten en die donderdag is ontslagen. Maar bondgenoten van Robbins zeggen tegen Britse media dat hij het juridisch gezien niet mocht vertellen. Bovendien had Starmer de aanstelling al aangekondigd toen de screening werd afgerond.