DEN HAAG (ANP) - Verschillende organisaties, waaronder de Autoriteit Consument & Markt, de Consumentenbond en het Juridisch Loket, waarschuwen voor misleiding en oplichting door webshops in aanloop naar de feestdagen. De organisaties krijgen veel meldingen over onbetrouwbare onlinewinkels en roepen consumenten op om voor een aankoop na te gaan of een partij deugt.

"Met de feestdagen in aantocht zit niemand te wachten op een miskoop of een bestelling die veel te laat of nooit aankomt", stelt bestuurslid Martijn Ridderbos van de ACM. Om de betrouwbaarheid van een webshop te checken, kunnen consumenten reviewsites raadplegen of een AI-chatbot om hulp vragen bij het beoordelen van een webshop. "Op die manier kun je oplichters, misleidende dropshippers of webshops die hun zaken niet op orde hebben er bijna altijd uitfilteren."

De ACM kreeg over het onderwerp in de eerste negen maanden van 2026 al bijna evenveel meldingen binnen als in heel 2025. Dat aantal loopt de komende maanden verder op met Black Friday en de feestdagen in het verschiet, verwacht de toezichthouder. Vaak genoemde klachten zijn producten die niet aan de verwachting voldoen of bestellingen die veel te laat of niet geleverd worden.

Ook de Fraudehelpdesk en het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) van de politie doen mee aan de oproep. Het LMIO ontvangt jaarlijks ruim 40.000 aangiftes over aan- en verkoopfraude. Bij de Fraudehelpdesk kwamen sinds begin dit jaar bijna 12.000 klachten binnen over frauduleuze webwinkels. De politie registreert jaarlijks een gemiddeld schadebedrag van zo'n 300 euro.