Duitse gepensioneerden krijgen op 1 juli 2027 naar verwachting 4,1 procent meer pensioen . Dat staat in het concept van het Rentenversicherungsbericht 2026, het jaarlijkse pensioenrapport van de Duitse regering, meldt Cash Online . Jouw AOW gaat in januari ook omhoog, maar minder hard.

Hoeveel gaat het Duitse pensioen omhoog?

Volgens het concept stijgt de Duitse Rentenwert, het bedrag per opgebouwd jaar, met 4,09 procent: van €42,52 naar ongeveer €44,26. Een Duitser met het standaardpensioen na 45 jaar werken tegen een gemiddeld loon gaat daarmee van €1.913 naar zo’n €1.992 bruto per maand. Dat is ruim €78 erbij.

De AOW volgt het minimumloon, en dat stijgt op 1 januari 2027 met 2,05 procent, van €14,99 naar €15,29 per uur. De SVB maakt de nieuwe AOW-bedragen rond half november bekend. Gaat de AOW net zo hard omhoog, dan komt een alleenstaande uit op ongeveer €1.696 bruto per maand, zo’n €34 meer.

Bruto per maand Nu Na de verhoging Erbij Duits standaardpensioen (1 juli 2027) €1.913 €1.992 €78 AOW alleenstaand (1 januari 2027, schatting) €1.662 €1.696 €34 AOW per persoon, stel (schatting) €1.139 €1.163 €24

De AOW-bedragen zijn zonder vakantiegeld. De schatting voor januari is een eigen berekening met de stijging van het minimumloon; de officiële bedragen kunnen iets afwijken.

Krijgt een Duitser straks meer dan €2.000?

Nee, nog niet. Met 4,4 procent, de prognose van de Deutsche Rentenversicherung van afgelopen voorjaar, was het standaardpensioen op ongeveer €1.998 uitgekomen, rekende de Berliner Zeitung uit. Met de nieuwe 4,1 procent blijft het daar ook onder.

De prognoses schuiven: in november 2025 rekende het pensioenrapport nog op 4,75 procent voor 2027. Voor 2026 was de herfstprognose 3,7 procent, de verhoging werd uiteindelijk 4,24 procent. De Duitse regering stelt het definitieve percentage in het voorjaar van 2027 vast.

In cijfers

4,09 procent stijgt het Duitse pensioen naar verwachting op 1 juli 2027.

2,05 procent stijgt het Nederlandse minimumloon op 1 januari 2027.

21,5 miljoen Duitsers krijgen een pensioen van de Rentenversicherung.

18,6 procent van het loon blijft de Duitse pensioenpremie in 2027.

Waarom stijgt het Duitse pensioen harder?

Duitse pensioenen volgen de lonen van een jaar eerder, en die stegen in 2025 en 2026 flink. De AOW is gekoppeld aan het minimumloon en gaat twee keer per jaar omhoog, in januari en in juli. Een stijging in januari is daarom maar een deel van wat er in een heel jaar bij komt.

Ook het vertrekpunt verschilt. Een Duitser moet voor het standaardpensioen 45 jaar werken tegen een gemiddeld loon, jij krijgt volledige AOW na vijftig jaar wonen in Nederland, ook zonder baan. Hoe die twee zich verhouden, met België erbij, lees je in het stuk over het staatspensioen van een Belg, een Duitser en jou

Wat houdt de Duitser er netto van over?

Van de verhoging gaat in Duitsland eerst de premie voor zorg- en verpleegverzekering af, die gepensioneerden zelf deels betalen. Daarna kan er inkomstenbelasting bij komen. Van de €78 bruto blijft daardoor minder over.

De Duitse pensioenkas staat onder druk. De premie gaat in 2028 naar verwachting omhoog naar 19,7 procent, en de regering wil haar bijdrage aan de kas verlagen.

Opnieuw korten vinden we zorgelijk. - Una Großmann, woordvoerster Deutsche Rentenversicherung

Wat er netto van jouw AOW overblijft na de verhoging in januari, hangt ook af van de nieuwe belastingtarieven. Hoe dat uitpakte bij de verhoging in juli zag je toen per huishouden. Half november weet je het voor januari.

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