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Groep van 42 Gazanen aangekomen in Nederland

Samenleving
door anp
woensdag, 24 juni 2026 om 14:09
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DEN HAAG (ANP) - Een groep van 42 mensen met een werk- of studievisum uit Gaza is in Nederland aangekomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hen geholpen de Palestijnse kuststrook te verlaten. De Raad van State en de rechtbank Den Haag hadden eerder in een voorlopige voorziening geoordeeld dat het departement de Palestijnen moet helpen Gaza te verlaten.
De groep reisde naar de Jordaanse hoofdstad Amman, waar hun visum klaarlag. Vandaar reisden ze door naar Nederland, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag na berichtgeving van RTV Utrecht. Zeven van hen gaan studeren aan de Universiteit Utrecht, meldde de UU eerder woensdag al.
Israël beslist uiteindelijk wanneer de Palestijnen Gaza mogen verlaten. Begin juni vertrokken ook twee Gazanen met hulp van het ministerie naar Nederland.
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