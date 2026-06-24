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Vanaf vrijdag ook code oranje in noorden van het land, meldt KNMI

Samenleving
door anp
woensdag, 24 juni 2026 om 14:07
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DE BILT (ANP) - Vanaf vrijdag geldt code oranje wegens extreme hitte ook in de noordelijke provincies Drenthe, Friesland en Groningen, meldt het KNMI. Op die dag is code geel van kracht op de Waddeneilanden.
Voor de drie noordelijke provincies is tot vrijdag code geel van kracht, terwijl er in deze periode geen weerwaarschuwing geldt voor de Waddeneilanden. In de rest van Nederland geldt sinds woensdagmiddag code oranje.
Code oranje voor de drie noordelijke provincies en geel voor de Waddeneilanden gaat in de nacht van donderdag op vrijdag om middernacht in.
De weerwaarschuwing voor hitte in Nederland is iets langer van kracht dan eerder gemeld. Het KNMI voorziet momenteel een eindtijd van 12.00 uur op vrijdag, terwijl eerder uitgegaan werd van 08.00 uur. De kans is groot dat de waarschuwing nog langer van kracht zal zijn, tot en met zaterdag. Dat is "waarschijnlijk", aldus het KNMI.
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