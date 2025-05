Groep wil 'vredesmanifestaties' houden tijdens NAVO-top Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Een groep die zichzelf Volkeren voor Vrede noemt, wil rond de komende NAVO-top twee demonstraties houden in gaststad Den Haag. Als locatie voor de zogenoemde vredesmanifestaties hebben de initiatiefnemers het Tournooiveld of de Lange Vijverberg op het oog, niet ver van het Binnenhof. Het is nog niet bekend of de gemeente Den Haag akkoord is met die plek.

Een van de aangekondigde sprekers is Willem Engel, oprichter van de protestgroep Viruswaarheid, die tegenwoordig Voorwaarheid heet. Ook theatermaker Ab Gietelink zou de demonstranten toespreken. Hij was actief voor YouTube-kanaal Café Weltschmerz en spande in het verleden vergeefs een rechtszaak aan tegen de mondkapjesplicht. Een andere mogelijke spreker is Marie-Thérèse ter Haar, die mensen wil helpen emigreren naar Rusland.

De demonstraties zouden op zowel 24 als 25 juni zijn. Den Haag is op beide dagen gaststad van de NAVO-top.