Groepsfoto G20-top geschrapt door aanwezigheid Lavrov

ATLANTA (ANP) - De traditionele groepsfoto aan het begin van de G20-top is vrijdag niet gemaakt door de aanwezigheid van Rusland. Gastland de Verenigde Staten besloot de foto te schrappen toen meerdere buitenlandministers dreigden weg te lopen van het fotomoment. Een deel van de ministers wilde door de oorlog in Oekraïne niet met de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov op de foto.

Bronnen vertelden aan CNN dat ruim een derde van de aanwezige ministers zei niet mee te doen aan de groepsfoto als Rusland erop zou staan. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio onderzocht nog of het mogelijk was om twee foto's te maken, één met en één zonder Rusland, maar zag daar toch van af.

Lavrov reageerde: "Als voor hen het belangrijkste is hoe ze op de groepsfoto staan en wie er naast hen staat, dan zegt dat eigenlijk alles."

Op de G20 komen twintig belangrijke economieën van de wereld samen. Nederland kreeg van de VS dit jaar geen uitnodiging.