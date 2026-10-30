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Grondstof voor 6 miljoen xtc-pillen in drugslab in Haagse wijk

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - In het drugslab dat in juli werd ontdekt in de Meidoornstraat in Den Haag zijn 8000 liter chemicaliën, 28 kilo harddrugs en grondstoffen voor 6 miljoen xtc-pillen aangetroffen, rekende de officier van justitie vrijdag voor tijdens een eerste inleidende zitting tegen vier verdachten. Na de vondst van het lab, dat volledig in werking was, werden tientallen omliggende huizen ontruimd.
"Het gaat om zeer grootschalige productie van harddrugs", zei de officier van justitie. De Haagse burgemeester Jan van Zanen noemde het drugslab "niet alleen absoluut illegaal, maar ook volstrekt onverantwoord in een drukke woonwijk".
Het lab werd ontdekt op 17 juli nadat de brandweer was gebeld omdat een chemische lucht was geroken. Toen die het pand binnenging, zagen ze verdachte Martijn van C. (39) op zijn buik liggen in de kleverige vloeistof. De Hagenaar is daarna aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht.
Andere verdachten
Diezelfde dag zijn ook de drie andere verdachten aangehouden. Het gaat om zijn broer, de 35-jarige Lars van C. uit Voorburg en hun vader, de 71-jarige Albert van C. uit Leiden. De twee werden aangehouden toen ze spullen aan het inladen waren bij de woning van Lars. Bij hem op zolder trof de politie een tweede locatie aan voor de productie van drugs. Deze was ontruimd, volgens de officier.
Jelmer L. (44) uit Den Haag was de verhuurder van het pand in de Meidoornstraat. In eerste instantie werd hem verweten dat hij te gemakkelijk zijn pand had verhuurd voor criminele activiteiten. Hij was daarom sinds half september op vrije voeten.
Tijdens de zitting besliste de rechter dat hij weer terug de cel in moet na nieuwe onderzoeksbevindingen van het Openbaar Ministerie.
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