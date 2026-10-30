Berichten over jongerenprotest verontrusten ondernemersclubs

DEN HAAG (ANP) - Ondernemers zijn verontrust door berichten over jongerenprotesten die online circuleren, melden werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Ze zijn bang dat in meerdere Nederlandse steden ongeregeldheden zullen plaatsvinden, net zoals eerder deze maand in andere Europese landen.

Op sociale media gaan oproepen rond voor protesten door de zogeheten Gen Z, de generatie die geboren is aan het begin van deze eeuw. Onlangs kwam het in Franse steden bij protesten tot rellen en plunderingen. Ook in de Italiaanse stad Milaan plunderden relschoppers winkels.

Winkeliers in het centrum van Den Haag timmerden vrijdag hun winkels dicht uit angst voor vergelijkbare taferelen. VNO-NCW en MKB-Nederland noemen dit "dieptriest". De organisaties roepen jongeren, ouders en andere betrokkenen op hun verantwoordelijkheid te nemen. "In Parijs leidden ongeregeldheden twee weken geleden tot veel angst, schade en een enorme kostenpost voor getroffen ondernemers, terwijl zij geen onderdeel waren van de aanleiding van de acties."