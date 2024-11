Groningen heeft 1800 opvangplekken meer dan doel spreidingswet

GRONINGEN (ANP) - De provincie Groningen heeft het aantal gevraagde opvangplekken voor de spreidingswet ruim gehaald. De Groningse gemeenten moesten 2715 plekken realiseren per 1 juli 2025, maar ze zitten op 4525 plekken. Daarvan zijn 285 plekken voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen en de rest voor reguliere opvang.

In Groningen staat het aanmeldcentrum Ter Apel, waar vaak meer mensen overnachten dan de toegestane 2000. Andere gemeenten vangen meer mensen op om de gemeente Westerwolde te ontzien. Commissaris van de Koning René Paas vraagt in zijn brief aan asielminister Marjolein Faber wederom aandacht voor de situatie in Ter Apel. "De oplossing moet liggen in het realiseren van voldoende landelijk gespreide duurzame opvangcapaciteit met een realistische buffer om pieken te kunnen opvangen en een betere doorstroming van statushouders uit asielzoekerscentra."

Paas geeft de tien Groningse gemeenten een compliment voor het regelen van de plekken. Daarnaast zegt hij dat er afspraken zijn gemaakt over onder meer zorg en onderwijs.

Faber moet de plannen nu beoordelen, maar zij wil de spreidingswet het liefst zo snel mogelijk intrekken.