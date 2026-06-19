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Groningen in verzet tegen kerncentrales en hoopt op Tweede Kamer

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 juni 2026 om 18:43
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GRONINGEN (ANP) - Groningen gaat er "alles aan doen" om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. De provincie en de gemeente Het Hogeland, waarin de Eemshaven ligt, hebben hun hoop ook gevestigd op de Tweede Kamer die op 2 juli debatteert over kernenergie. "Onze oproep is: haal ons hieruit!", aldus wethouder Eltjo Dijkhuis.
Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales teruggebracht naar drie, waarvan twee in de Groningse haven. "De keuze moet nog gemaakt worden", benadrukt gedeputeerde Pascal Roemers. "Maar in de Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden zijn verschillende moties aangenomen, met de boodschap dat er geen kerncentrale in Groningen moet komen. Wij staan voor onze inwoners. Als overheden wil je niet tegenover elkaar komen te staan bij de rechter. Maar als het nodig is, gaan we dat vanzelfsprekend doen."
Wethouder Dijkhuis kondigt "verzet" aan. "We gaan ons met de provincie en hopelijk veel maatschappelijke partijen stevig verweren."
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