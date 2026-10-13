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Groningen vangt extra vluchtelingen op

Samenleving
door anp
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GRONINGEN (ANP) - Om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen, vangt de gemeente Groningen vanaf woensdag tijdelijk extra vluchtelingen op. Het gaat om honderd bedden voor gezinnen met jonge kinderen voor wie in Ter Apel momenteel geen plek is.
De gezinnen worden drie weken opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt nu van een acute situatie. "Daarom schieten wij te hulp", zegt wethouder Jalt de Haan. De gemeente wil voorkomen dat mensen noodgedwongen buiten moeten slapen. "We staan voor humane opvang", aldus de wethouder.
Aan de Europaweg werden tot voor kort al 150 vluchtelingen opgevangen. Het merendeel van hen is inmiddels verhuisd naar een opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan de Sint Petersburgweg. Op dit moment verblijven daar nog veertig alleenstaande minderjarige vreemdelingen.
Asielminister Bart van den Brink (CDA) hoopt dat andere gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. "Het is fijn dat Groningen verantwoordelijkheid neemt. Ze doen daar al veel." Ook dat Groningen plek heeft gemaakt voor honderd gezinnen vindt hij fijn. "Dat is een kwetsbare groep."
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