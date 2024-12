Groot deel 55-plussers zit 'vast' in hun woning: 'Slecht voor doorstroming'

De verhuisplannen zijn er wel, maar het ontbreekt aan de mogelijkheden. Bijna de helft van de 55-plussers wil binnen twee jaar verhuizen, maar door een gebrek aan geschikte woningen blijven ze noodgedwongen zitten waar ze zitten. En dat heeft zo z’n gevolgen voor de toch al vastgelopen huizenmarkt.

Uit onderzoek van De Hypotheker onder ruim driehonderd senioren blijkt dat de verhuisdrang groot is, maar dit is niet terug te zien in de hypotheekaanvragen. Waar 55-plussers vorig jaar nog goed waren voor 14% van de hypotheekaanvragen voor een nieuwe woning, is dat percentage dit jaar gezakt naar 12%. Ter vergelijking: starters onder de 35 jaar nemen maar liefst 57% van deze aanvragen voor hun rekening.

Mark de Rijke, commercieel directeur van De Hypotheker, ziet een duidelijke oorzaak. “De vraag naar levensloopbestendige woningen overtreft al enige tijd het aanbod. Zo worden 55-plussers steeds actiever op de huizenmarkt, maar lopen zij door de schaarste aan geschikte woningen tegen de grenzen van hun mogelijkheden aan", legt hij uit in De Telegraaf.

Kleiner en gelijkvloers wonen

Als het aan de 55-plussers zelf ligt, willen ze kleiner wonen (52%) of een levensloopbestendige woning (46%). Voor een ruime meerderheid is gelijkvloers wonen de hoogste prioriteit, en bijna de helft wil graag dicht bij winkels en openbaar vervoer wonen. Opvallend genoeg speelt het verzilveren van de overwaarde slechts bij 23% een rol in hun verhuisplannen.

En hoewel veel ouderen graag in hun eigen omgeving blijven – bijna een derde noemt dit als belangrijk – denkt zeven op de tien dat het praktisch onmogelijk zal zijn om hun droomwoning te vinden.

Doorstroming stokt

Door de woningnood blijven veel senioren langer in hun huidige woning zitten dan ze eigenlijk zouden willen. De gevolgen daarvan reiken verder dan alleen hun eigen woongenot. Zoals De Hypotheker in het rapport concludeert: “Dat gaat ten koste van de doorstroming op de huizenmarkt.”

Kortom, de vraag naar geschikte seniorenwoningen is groot, maar het aanbod blijft ver achter. Zolang er geen oplossingen komen, blijven deze 55-plussers met verhuisplannen 'vastzitten' – en daarmee stokt ook de rest van de woningmarkt.

