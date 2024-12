Curator kijkt naar mogelijkheden voor doorstart failliet Cargoroo

AMSTERDAM (ANP) - Een curator gaat kijken of een doorstart met de failliet verklaarde elektrische deelbakfietsaanbieder Cargoroo mogelijk is. Dit zegt mede-oprichter Jaron Borensztajn in een toelichting op het bankroet.

Dinsdag heeft de rechtbank het faillissement uitgesproken en later op de dag wordt naar verwachting een curator aangewezen, meldt hij. Of de deelfietsaanbieder nog een doorstart kan maken, is volgens hem moeilijk te zeggen. "Het vervolg is aan de curator. Ik hoop dat er iets van een doorstart komt, maar dat is niet aan ons."

Cargoroo was in meerdere steden actief, waaronder Utrecht, Arnhem en Den Haag. De fietsen kunnen nu niet meer worden gereserveerd, laat Borensztajn weten. In sommige steden zijn de fietsen ook al weggehaald.