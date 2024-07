Groot deel oppositie wil af van btw-verhoging boeken en kranten

DEN HAAG (ANP) - Een groot deel van de oppositie, zowel links als rechts, vraagt het kabinet af te zien van de verhoging van de btw op boeken, kranten en tijdschriften. De maatregel druist in tegen de ambitie van de nieuwe regeringscoalitie om de leesvaardigheid van jongeren te verbeteren, vinden zij.

De coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB willen boeken, kranten en tijdschriften onder het hoge btw-tarief van 21 procent laten vallen in plaats van het lage tarief van 9 procent. Dat moet extra geld opleveren dat kan worden gebruikt om de lasten voor werkenden, maar ook voor vermogenden en bedrijven, te verlichten.

D66, GroenLinks-PvdA, CDA, PvdD, Volt, SGP, JA21, ChristenUnie, SP en DENK doen een gezamenlijke oproep om voor deze politieke wensen een andere dekking te zoeken dan de gehekelde btw-verhoging. "Kortom, vrijwel de hele oppositie", benadrukt indiener Rob Jetten (D66). Zij wijzen daarbij ook op het belang van de pers voor een goed functionerende democratische rechtstaat. Een prijsverhoging kan met name regionale titels de kop gaan kosten, vrezen zij.

De kans dat de oproep een meerderheid krijgt, is evenwel klein. De vier coalitiepartijen wekten de afgelopen twee dagen in het debat over de regeringsverklaring geen moment de indruk bereid te zijn afspraken uit hun hoofdlijnenakkoord nu al te laten varen. VVD-leider Dilan Yeşilgöz gaf toe geen fan te zijn van de btw-maatregel, maar zei dat soms pijnlijke keuzes nodig zijn.