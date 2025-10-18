ECONOMIE
Grootschalige protesten tegen Trump in 'No Kings'-evenementen VS

Samenleving
door anp
zaterdag, 18 oktober 2025 om 20:03
anp181025131 1
WASHINGTON (ANP/AFP/BLOOMBERG) - In alle vijftig Amerikaanse staten gaan naar verwachting miljoenen mensen de straat op om hun woede te uiten over het beleid van president Donald Trump in zogeheten No Kings-protesten, die door de Republikeinen worden bespot als Hate America-bijeenkomsten.
Aan de oostkust van het land, van New York en Washington tot kleinere steden in Michigan en Trumps tweede thuis in Florida, zijn de protesten al begonnen. Door het hele land zijn meer dan 2700 protesten gepland.
De demonstranten verzetten zich onder meer tegen Trumps pogingen om militairen naar Amerikaanse steden te sturen, zijn immigratierazzia's en zijn bezuinigingen op programma's waar Democraten voorstander van zijn.
De massaprotesten van zaterdag volgen op eerdere No Kings-protesten op 14 juni, die gelijktijdig plaatsvonden met de militaire parade die Trump organiseerde ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan ​​van het Amerikaanse leger en zijn eigen verjaardag. Destijds demonstreerden 4 tot 6 miljoen mensen.
