Grootste drukte op de wegen voorbij

DEN HAAG (ANP) - De grootste drukte op de wegen is voorbij, melden de ANWB en Rijkswaterstaat. Op het hoogtepunt vrijdagmiddag stond er ruim 1000 kilometer file op de A- en N-wegen. Volgens Rijkswaterstaat was het op de snelwegen met 670 kilometer op het drukste moment de op twee na drukste spits van het jaar.

"Het gaat langzaam maar zeker de goede kant op", aldus een woordvoerder van de ANWB. Toch stond er rond 18.45 uur nog altijd ruim 200 kilometer file. "Dat is voor het tijdstip nog steeds behoorlijk wat, maar we komen van ver. Het is wel weer aan het oplossen." Onder meer op de A2 en A27 vanuit Utrecht staat nog file.

Het was vooral druk door recreatieverkeer, en ook had het verkeer last van stevige buien. Her en der gebeurden ook ongelukken, met lange vertragingen tot gevolg.