Organisaties willen onderzoek naar vliegtuiguitstoot en kanker

AMSTERDAM (ANP) - Kan blootstelling aan de uitstoot van vliegtuigen de kans vergroten dat iemand kanker krijgt? Een grote groep organisaties vraagt de Tweede Kamer om daar onafhankelijk onderzoek naar te laten doen. De initiatiefnemers willen "dat de gezondheid van duizenden werknemers op en rond Schiphol serieus genomen wordt".

In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer zeggen de organisaties: "Platformwerkers willen weten hoe groot de kans op kanker is, wanneer ze werken in de vliegtuiguitstoot. Nu leven ze in onzekerheid. Dat leidt tot onrust en druk op de platformwerkers en hun dierbaren."

FNV is een van de ondertekenaars. De vakbond stelt dat er in de uitstoot van vliegtuigen 21 kankerverwekkende stoffen zitten.

KWF

De oproep wordt ook gesteund door de gemeente Amsterdam, die ongeveer 20 procent van de aandelen van Schiphol bezit. Volgens wethouder Hester van Buren wil Amsterdam "een gezonde, schone en veilige werkomgeving van Schiphol". Medewerkers van de luchthaven maken zich volgens haar "zorgen over de gezondheidsrisico's die ze door blootstelling aan zeer schadelijke stoffen oplopen".

Andere ondertekenaars zijn KWF Kankerbestrijding, de Long Alliantie Nederland en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose. Ook huisartsen die zich bezighouden met longaandoeningen als COPD en astma en enkele hoogleraren sluiten zich aan bij de oproep.