Organisaties Rotterdam uiten ongenoegen na pro-Palestijns protest

ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse Palestina Coalitie en ruim dertig andere organisaties en burgers hebben in een brief aan burgemeester Carola Schouten hun ongenoegen geuit over de gang van zaken bij een pro-Palestijns protest in de stad woensdag. Ze willen dat Schouten erkent dat de politie "disproportioneel geweld" heeft gebruikt en dat sprake was van "onrechtmatige arrestaties".

Bij het pro-Palestinaprotest bij het stadhuis pakte de politie ruim negentig mensen op. Onder hen was volgens de politie een vrouw die een agent had mishandeld. Volgens de politie hielden tientallen mensen zich niet aan de "vooraf gestelde kaders". De coalitie zegt in de brief dat mensen te maken kregen met politiegeweld, zoals schoppen en intimidatie met honden.

Een woordvoerster van Schouten zegt dat de demonstratie komende week in de driehoek (politie, burgemeester, OM) wordt besproken. "Daarna zal er ook een reactie komen naar de betreffende organisatie die de burgemeester heeft aangeschreven."