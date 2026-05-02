Grootste gevaar lijkt geweken bij brand militair terrein 't Harde

door anp
zaterdag, 02 mei 2026 om 2:32
'T HARDE (ANP) - Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij 't Harde lijkt het grootste gevaar te zijn geweken. Dat zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Alle civiele brandweereenheden gaan rond middernacht terug naar hun kazernes en dan neemt de brandweer van Defensie het over. Die is met meerdere voertuigen op het terrein om de situatie te monitoren en kleine oplaaiende vuurpluimpjes te blussen.
De woordvoerder verwacht dat het sein brand meester de komende uren nog niet kan worden gegeven. "Er zit nog altijd heel veel hitte in de grond."
Mocht de brand toch weer groter worden, dan wordt zoals altijd opgeschaald via de meldkamer, zegt hij. De brandweer komt dan met vier voertuigen tegelijk op.
