Twee gewonden in Winschoten, mogelijk door steekincident

WINSCHOTEN (ANP) - In Winschoten zijn twee mensen gewond geraakt. Dat is waarschijnlijk het gevolg van een steekincident, maar dat kan een woordvoerder van de politie Groningen niet met zekerheid zeggen. Ook is er vermoedelijk geschoten.

De meldkamer kreeg rond 22.30 uur meerdere meldingen binnen van een conflict in de omgeving van de Lekstraat en de Heuvelstraat. Toen de politie daar aankwam, trof ze twee gewonden aan, die naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de toestand van de slachtoffers zegt de woordvoerder niets.