Twee gewonden in Winschoten, mogelijk door steekincident

door anp
zaterdag, 02 mei 2026 om 2:32
WINSCHOTEN (ANP) - In Winschoten zijn twee mensen gewond geraakt. Dat is waarschijnlijk het gevolg van een steekincident, maar dat kan een woordvoerder van de politie Groningen niet met zekerheid zeggen. Ook is er vermoedelijk geschoten.
De meldkamer kreeg rond 22.30 uur meerdere meldingen binnen van een conflict in de omgeving van de Lekstraat en de Heuvelstraat. Toen de politie daar aankwam, trof ze twee gewonden aan, die naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de toestand van de slachtoffers zegt de woordvoerder niets.
loading

POPULAIR NIEUWS

HCwiC8QaIAALmIb

Opmerkelijk: de rijkste landen in 2050

0e788d4d a7ee 457d 8b3b b7e96f6b3b75

20 tips om je auto in goede conditie te houden

139621355_m

Hoe slecht is kweekzalm nu echt?

243396381_m

Zo herken je schildklierproblemen (en wat je eraan kunt doen)

anp010526156 1

Paus provoceert Trump, benoemt voormalige ongedocumenteerde migrant tot bisschop VS

6x403x3312x1863-1920x1080

Man wilde aanslag plegen met bijlen op Amalia en Alexia

Loading