Grootste pro-Palestijnse demo in Duitsland tot nu toe

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 september 2025 om 20:29
anp270925116 1
BERLIJN (ANP/DPA) - Bijna twee jaar na het begin van de Gaza-oorlog hebben in Duitsland meer mensen dan ooit deelgenomen aan een protest tegen de strijd van Israël in de Gazastrook. De demonstratie in Berlijn trok ruim 100.000 mensen, aldus de organisatie. De politie schatte het aantal deelnemers op ongeveer 60.000. In ieder geval werd het record overtroffen van 50.000 mensen afgelopen zomer, eveneens in de Duitse hoofdstad.
Volgens de politiewoordvoerder verliep de demonstratie vreedzaam, afgezien van enkele incidenten. Zo hadden activisten leuzen op straat geschilderd. In heel Berlijn waren ongeveer 1800 agenten ingezet.
De betogers eisten een onmiddellijke stopzetting van de Duitse wapenexport naar Israël, toegang voor humanitaire hulp naar Gaza en sancties van de Europese Unie tegen Israël.
Ongeveer vijftig organisaties, waaronder pro-Palestijnse groepen, Medico International, Amnesty International en de linkse partij Die Linke, hadden opgeroepen tot het protest.
