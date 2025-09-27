Voor wie zich ooit heeft afgevraagd waarom Donald Trump zo'n opvallend oranje huidkleur heeft: daar zijn meerdere verklaringen voor, waarbij zowel Trump zelf als zijn omgeving en experts aan het woord komen.

Trump zelf schreef zijn kleur ooit toe aan het slechte licht en de energiebesparende lampen in Amerika. Tijdens een speech in 2019 zei hij: “Het licht is niet goed, ik zie er altijd oranje uit” en hij geeft regelmatig de belichting de schuld. Ook beweerde hij dat hij de “witste huid ” heeft omdat hij nauwelijks tijd doorbrengt in de zon. Maar die uitleg overtuigt experts niet.

Dermatologen en visagisten vermoeden een andere oorzaak: het gebruik van zelfbruiners en bruiningssprays. Deze producten, die vaak een hogere dosis UV-A bevatten (zoals in zonnebanken), zorgen voor een onechte bruine kleur die regelmatig naar oranje neigt. Meerdere visagisten en make-upexperts verklaren dat ze bij Trump self-tan en slecht aangebrachte make-up zien, en dat dit vooral bij stressvolle momenten dikker aangebracht wordt.

Wat verder opvalt: de oranje kleur is niet gelijkmatig. Op foto's zijn vooral de oog- en lipregio lichter, waarschijnlijk door het gebruik van beschermende brillen en make-up die niet goed gemengd is. Trumps team wijt het aan “goede genen”, maar professionals zijn het daar niet mee eens.

Kortom, de “oranjekleurige Trump” is waarschijnlijk het resultaat van een mix van zelfbruiners, zonnebankgebruik, make-up en af en toe stress. Het blijft een typisch kenmerk — en een bron van veel grappen en memes wereldwijd.