Grootste rivaal Orbán te voet naar Roemenië

BOEDAPEST (ANP/RTR/AFP) - De Hongaarse oppositieleider Peter Magyar heeft te voet de grens met buurland Roemenië overgestoken na een wandeltocht van anderhalve week. De politicus probeert etnische Hongaren in het buurland en conservatieve kiezers op het platteland te paaien in aanloop naar de verkiezingen van 2026. Hij hoopt dan de Fidesz-partij van premier Viktor Orbán te verslaan.

De leider van de Tisza-partij begon op 14 mei aan de honderden kilometers lange tocht. Onderweg naar de grens sprak hij met kiezers in kleine plaatsen waar Orbán traditioneel veel steun heeft. Magyar wordt gezien als de voornaamste politieke rivaal van de conservatieve premier, die sinds 2010 aan de macht is in Hongarije. Tisza doet het goed in de peilingen.

Orbán zorgde onlangs voor ophef onder etnische Hongaren in Roemenië door bij verkiezingen in het buurland steun uit te spreken voor de nationalist George Simion. Critici vreesden dat de rechten van minderheden in gevaar zouden komen als Simion zou winnen.