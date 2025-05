Grote stroomstoring rond Cannes, ook filmfestival getroffen

CANNES (ANP) - Langs de Middellandse Zeekust in het zuidoosten van Frankrijk is zaterdagochtend een grote stroomstoring ontstaan die 160.000 huishoudens heeft getroffen. Ook Cannes, waar momenteel het jaarlijkse filmfestival plaatsvindt, is getroffen. De filmvoorstellingen in het Cineum stopten plotseling en de bezoekers werd verzocht naar buiten te gaan.

De stroom viel volgens plaatselijke media uit door een brand in een distributiepost bij Cannes de afgelopen nacht en vervolgens is elders een stroomkabel gebroken toen een mast omviel.

Het getroffen gebied strekt zich uit langs de kust van Mandelieu-la-Napoule langs Cannes naar het oostelijker gelegen Antibes.

Het is zaterdag de laatste dag van het Filmfestival van Cannes. Op het programma staat onder meer de uitreiking van de Gouden Palm, de belangrijkste prijs op het festival.