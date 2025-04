Grote betogingen in Spanje tegen woningnood en hoge huur

MADRID (ANP/DPA) - In tientallen steden zijn vele tienduizenden Spanjaarden de straat op gegaan om te betogen tegen de woningnood en de hoge huren. Volgens de organisatoren hebben in de hoofdstad Madrid 150.000 betogers deelgenomen aan de protestmars door het centrum. Het thema van de demonstraties luidt: 'We moeten de handel in woonruimte stoppen'.

De demonstraties zijn een initiatief van huurdersorganisaties die steun hebben gekregen van vakbonden. Het tekort aan woonruimte in Spanje drijft de huurprijzen steeds verder op en veel huishoudens zijn inmiddels al meer dan de helft van hun inkomen aan huur kwijt. Spanje heeft naar schatting dringend 3,5 miljoen extra woningen nodig.

Dit probleem werd vorig jaar volgens het nationale bureau voor de statistiek niet voortvarend aangepakt. In 2024 zijn er nauwelijks 100.000 nieuwe koop- of huurwoningen gebouwd, terwijl het aantal huishoudens met 330.000 toenam.