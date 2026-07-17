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Grote brand aan Radioweg in Amsterdam-Oost

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 21:57
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AMSTERDAM (ANP) - Aan de Radioweg in Amsterdam-Oost is vrijdagavond brand uitgebroken. Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio is de brand ontstaan in een container en overgeslagen naar een loods op een sportpark.
Op beelden die gedeeld worden op sociale media is te zien dat een grote rookwolk boven Oost hangt. Volgens de woordvoerster is de rook rond 21.45 uur "aanzienlijk minder". De veiligheidsregio raadt omwonenden nog steeds aan om ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten.
Getuigen zeggen tegen stadszender AT5 dat er aan de brand een explosie voorafging. De woordvoerster van de veiligheidsregio zegt dat die melding ook daar is binnengekomen, "maar we weten het niet 100 procent zeker".
Bij het blussen maakt de brandweer onder meer gebruik van een robot.
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