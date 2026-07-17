Trump boos op Canada om luchtvervuiling door grote bosbranden

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump is boos vanwege de grote bosbranden die op dit moment woeden in Canada. De rook hiervan is naar het noordoosten van de Verenigde Staten toe gewaaid, "waardoor de Verenigde Staten onnodig worden blootgesteld aan smerige, vervuilde en ongezonde lucht, waarvan de kwaliteit gevaarlijk en totaal onacceptabel is", aldus Trump.

In meerdere Amerikaanse steden, zoals New York, zorgt de rook voor luchtvervuiling. Trump zegt de Canadese premier Mark Carney te gaan bellen om te horen wat het land hieraan gaat doen. Volgens de Amerikaanse president komen de problemen onder meer doordat Canada zijn bossen niet goed onderhoudt. "Dit is opzettelijke nalatigheid en wordt een jaarlijks probleem dat de Verenigde Staten miljarden dollars kost."

De kosten van de vervuiling moeten volgens Trump worden opgeteld bij de importheffingen die Canada momenteel betaalt.