Grote brand bij recyclingbedrijf in Vlaardingen

VLAARDINGEN (ANP) - Bij een recyclingbedrijf aan de Maassluissedijk in Vlaardingen is dinsdagmiddag een grote brand uitgebroken. Een hal vol bouwafval staat volledig in brand, meldt de veiligheidsregio.

De brandweer is met meerdere blusvoertuigen ter plaatse en er zijn extra voertuigen onderweg voor de waterlevering. Omwonenden krijgen het advies om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten.

Het vuur ontwikkelt zich snel, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De rook die vrijkomt bij de brand, trekt niet in de richting van bewoond gebied maar richting het water. Op sociale media is te zien dat het gaat om dikke, zwarte rookwolken.