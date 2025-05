Yeşilgöz: niet onderhandeld over huurbevriezing particulieren

DEN HAAG (ANP) - Of de huurbevriezing in de sociale huur ook voor particuliere verhuurders geldt, is aan de onderhandelingstafel van de voorjaarsnota niet aan bod gekomen. Dat heeft VVD-leider Dilan Yeşilgöz dinsdag gezegd. "Zo nauwkeurig als 'deze groepen wel en deze niet', daar hebben wij het niet aan die tafel over gehad."

De NOS meldde dinsdag dat betrokkenen de huurbevriezing voor particuliere verhuurders "praktisch onuitvoerbaar" noemen. Er zou bijvoorbeeld geen overzicht van zulke verhuurders zijn.

De huurbevriezing voor twee jaar is "een feit", aldus Yeşilgöz. "Dat wil niet zeggen dat je dan per definitie alles en iedereen vervolgens daarvoor hoeft te compenseren."

Uitwerking plan

Het plan om de sociale huren twee jaar te bevriezen, geldt in elk geval voor woningcorporaties. Ook zij zijn hier fel tegen, omdat dit ten koste zou gaan van hun investeringen in nieuwbouw en verduurzaming. Keijzer voert gesprekken met corporaties over de uitwerking van het plan.