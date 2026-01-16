Grote brand in achtergestelde wijk van Gangnam in Seoul

SEOUL (ANP/RTR) - In een achtergestelde wijk van het chique district Gangnam in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul woedt een grote brand. Bijna 300 brandweerlieden bestrijden de brand. In totaal werden 85 brandweerwagens naar de plek gestuurd.

Er zijn nog geen meldingen van slachtoffers. Tientallen mensen zijn geëvacueerd, aldus een functionaris van het hoofdkwartier van de brandweer in Seoul. De brand brak rond 05.10 uur (lokale tijd) uit. De autoriteiten verhoogden het brandalarm naar het op een na hoogste niveau omdat gevreesd werd dat het vuur zich zou verspreiden naar een nabijgelegen berg. Op beelden is een enorme kolom zwarte rook te zien.

"Ik sliep totdat een buurman belde en zei dat er brand was. Ik rende naar buiten en zag dat de vlammen zich al verspreidden," zei Kim Ok-im (69), die al bijna 30 jaar in het gebied woont. "Een paar jaar geleden spoelde een overstroming alles weg, en nu voelt het alsof het vuur de rest zal meenemen," aldus Kim.

De wijk Guryong Village wordt vaak omschreven als de grootste overgebleven achtergestelde wijk van Seoul. Geïmproviseerde woningen staan er dicht op elkaar en zijn gebouwd met zeer brandbare materialen zoals vinylzeilen, multiplex en piepschuim.