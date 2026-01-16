Dat de AEX
boven de 1000 punten staat is kennelijk belangrijk, want het is overal groot nieuws. Maar waarom eigenlijk?
Voor de meeste Nederlanders verandert er in het dagelijks leven nauwelijks iets. De mijlpaal is vooral psychologisch en zegt meer over beurslogica
dan over jouw portemonnee.
Magische duizend, maar geen gratis geld
De AEX is ooit bedacht als meetlat voor de grootste Nederlandse aandelen
, maar die meetlat is in de loop der jaren meerdere keren herzien. Een punt nu is daarom niet te vergelijken met een punt dertig jaar geleden, waardoor die 1000 vooral een symbolisch niveau is. Hoogleraar Jan Annaert noemt ronde getallen expliciet “vooral psychologisch betekenisvol”, beleggers houden nu eenmaal van mijlpalen als 100, 500 of 1000.
Intussen wordt de AEX stevig opgetild door een paar zwaargewichten als chipbedrijven, die profiteren van de wereldwijde AI- en datacenterhausse. Dat betekent dat een recordstand van de index niet automatisch betekent dat “de Nederlandse economie” of “alle Nederlandse bedrijven” het uitzonderlijk goed doen. Het is fijn voor bedrijven in halfgeleiders, maar niet voor jou en mij.
Wat merk jij als niet‑belegger?
Toch is de stemming op de beurs
niet helemaal irrelevant. Stijgende koersen
maken het iets makkelijker voor bedrijven om nieuw kapitaal op te halen, wat banen en investeringen zou kunnen ondersteunen. Maar dat effect is indirect, traag en allesbehalve gegarandeerd; een recordindex beschermt niet tegen inflatie, hogere huren of een dreigende recessie.Als je deelnemer bent aan een pensioenfonds (en dat zijn we bijna allemaal) heb je van een stijgende beurs voordeel. Behalve als hj tijdens je leven weer daalt.