ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AEX op 1000, maar wat heb jij eraan?

Economie
door Gerard Driehuis
vrijdag, 16 januari 2026 om 5:39
Amsterdam-Stock-Exchange-AEX-Damrak
Dat de AEX boven de 1000 punten staat is kennelijk belangrijk, want het is overal groot nieuws. Maar waarom eigenlijk?
Voor de meeste Nederlanders verandert er in het dagelijks leven nauwelijks iets. De mijlpaal is vooral psychologisch en zegt meer over beurslogica dan over jouw portemonnee.
Magische duizend, maar geen gratis geld
De AEX is ooit bedacht als meetlat voor de grootste Nederlandse aandelen, maar die meetlat is in de loop der jaren meerdere keren herzien. Een punt nu is daarom niet te vergelijken met een punt dertig jaar geleden, waardoor die 1000 vooral een symbolisch niveau is. Hoogleraar Jan Annaert noemt ronde getallen expliciet “vooral psychologisch betekenisvol”, beleggers houden nu eenmaal van mijlpalen als 100, 500 of 1000.
Intussen wordt de AEX stevig opgetild door een paar zwaargewichten als chipbedrijven, die profiteren van de wereldwijde AI- en datacenterhausse. Dat betekent dat een recordstand van de index niet automatisch betekent dat “de Nederlandse economie” of “alle Nederlandse bedrijven” het uitzonderlijk goed doen. Het is fijn voor bedrijven in halfgeleiders, maar niet voor jou en mij.​
Wat merk jij als niet‑belegger?
Toch is de stemming op de beurs niet helemaal irrelevant. Stijgende koersen maken het iets makkelijker voor bedrijven om nieuw kapitaal op te halen, wat banen en investeringen zou kunnen ondersteunen. Maar dat effect is indirect, traag en allesbehalve gegarandeerd; een recordindex beschermt niet tegen inflatie, hogere huren of een dreigende recessie.Als je deelnemer bent aan een pensioenfonds (en dat zijn we bijna allemaal) heb je van een stijgende beurs voordeel. Behalve als hj tijdens je leven weer daalt.

Lees ook

Beleggers hebben eurotekens in de ogen: AEX-index schurkt tegen historische 1000-puntengrens aanBeleggers hebben eurotekens in de ogen: AEX-index schurkt tegen historische 1000-puntengrens aan
Financial Times: Hoe de AI-zeepbel barst en de lange recessie die volgtFinancial Times: Hoe de AI-zeepbel barst en de lange recessie die volgt
AEX sluit voor het eerst boven 1000 punten, chipfondsen vooropAEX sluit voor het eerst boven 1000 punten, chipfondsen voorop
loading

POPULAIR NIEUWS

21bb72837daf339052d129e1ef73cadc

Waarom zit er vaak een rode of gele stip op autobanden?

generated-image (1)

"Het Amerikaanse imperium stort momenteel voor onze ogen in elkaar."

anp 89683496

Deze vijf dingen moet je echt niet in de badkamer bewaren (maar dat doe je waarschijnlijk wel)

anp150126087 1

Rusland maakt zich 'ernstige zorgen' over Europese troepen in Groenland

generated-image (2)

De impotentie van Europa’s bestuurlijke elite

SchermC2ADafbeelding202026-01-1520om2006.33.36

Pearl van Winter Vol Liefde blijkt actrice: ‘Is ze wel echt voor Robin gekomen?’

Loading