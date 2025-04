Grote brand in carrosseriefabriek in Tiel

TIEL (ANP) - In een carrosseriefabriek in Tiel is even voor middernacht vrijdagavond een grote brand uitgebroken. 22 brandweerploegen waren ter plaatse om de brand te bestrijden, meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Bij de brand komt rook vrij. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren gesloten te houden en adviseert mensen die mechanische ventilatie hebben om deze uit te zetten.

Er zijn volgens de veiligheidsregio geen gewonden gevallen.

Omstreeks 00.18 uur zaterdagochtend kon een deel van de brandweerploegen vertrekken. De rest bleef om na te blussen.

De brandweer ventileert de carrosseriefabriek om de rook en hitte zoveel mogelijk eruit te halen. De overlast voor de omgeving is niet groot meer, aldus de veiligheidsregio.