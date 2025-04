GGD Rotterdam: wees alert op mazelen tijdens Pasen en Koningsdag

ROTTERDAM (ANP) - De GGD Rotterdam-Rijnmond roept mensen op om extra goed te letten op klachten die bij mazelen passen, nu Pasen, Koningsdag en de meivakantie in aantocht zijn. In de regio Rotterdam zijn sinds februari tientallen gevallen bekend van mensen met de besmettelijke ziekte.

De GGD wijst erop dat koorts, hoesten, oogontsteking en vlekjes op het lichaam klachten zijn die passen bij mazelen. Wie klachten heeft, krijgt de oproep om thuis te blijven. "Zo zorgen we er met elkaar voor dat mazelen zich niet verder verspreidt", aldus de gezondheidsdienst op sociale media.

Mensen die tijdens de meivakantie naar Marokko of Roemenië afreizen, krijgen het advies om een BMR-prik te halen, als die nog niet is gehaald. "Liever geen vaccinatie? Probeer op reis contact met mensen met mazelen echt te voorkomen", waarschuwt de GGD. "Let goed op bij thuiskomst of je ziek wordt en denkt mazelen te hebben. Blijf dan gelijk thuis en bel de huisarts."